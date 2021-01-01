

إلى أي مدى ترتفع أسعار هوندا سيفيك 2022؟ إلى أي مدى ترتفع أسعار هوندا سيفيك 2022؟

مر حوالي نصف عام منذ أن أطلقت هوندا سيارة سيفيك 2022، فعند ظهورها لأول مرة في أبريل الماضي، جاءت بسعر أساسي قدره 22،695 دولارًا مع رسوم الوجهة.



وهذا السعر مخصص لطراز LX للمبتدئين ، في حين أن Touring الذي يتصدر النطاق بدأ بسعر 28300 دولار، ومع ذلك ، ستشهد Civic زيادة طفيفة في الأسعار لشهر أكتوبر.



مثل Ridgeline التي تم تحديثها مؤخرًا ، وترى 2022 Civic أول ارتفاع في الأسعار، وهذا على الرغم من عدم وجودها في السوق لمدة عام.

قد يعجبك أيضا...

كما ترتفع أيضًا رسوم وجهة السيارة، ووفقًا لـ Cars Direct ، تشهد السيارة زيادة قدرها 200 دولار عبر التشكيلة، ولاحظ أن هذا مخصص للسيارة السيدان ، ولا توجد أي تصريح لتعديل السعر سينطبق على Civic Hatchback أيضًا.أما بالنسبة لرسوم الوجهة، فقد ارتفعت من 995 دولارًا أمريكيًا إلى 1015 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة قدرها 20 دولارًا أمريكيًا.بالإضافة إلى 220 دولارًا إضافيًا لسيارة سيفيك جديدة، وهذا يعني أن أسعار Civic Sedan تبدأ الآن من 22،915 دولارًا لطراز LX للمبتدئين.وبحسب motor1، يتم بيع Sport الآن بسعر 24315 دولارًا من 24.095 دولارًا، وإذا كنت تريد Civic Sedan بمحرك سعة 1.5 لتر و 180 حصانًا فسيتعين عليك الذهاب إلى EX، ويبلغ سعر هذا الجهاز الآن 25915 دولارًا أمريكيًا.وبذلك ، فإن سيفيك سيدان 2022، هي ثاني طراز من هوندا يشهد زيادة في الأسعار هذا العام، ومع ذلك ، نتوقع المزيد من الزيادات في الأسعار مع دخول الربع الرابع من عام 2021.