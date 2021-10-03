ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي بالسوق الأمريكي لـ4.07 دولار

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ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي بالسوق الأمريكي لـ4.07 دولار

ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أغسطس 2021 إلى 4.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.


وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يوليو 2021 بمقدار 0.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.


وأضاف التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.72 دولار كل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.


وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالي 3.365 مليون طن خلال شهر يوليو 2021، مستأثرة بحصة 21.2 % من الإجمالي .

المصدر: اليوم السابع

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