أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن غدا الاثنين هو آخر فرصة لتسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع.
ووصل عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ نحو 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن.
و فيما يتعلق بالوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، فقد بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يقرب من 12 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 11 ألف مواطن.
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التعليقات على آخر فرصة للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري.. غدا
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