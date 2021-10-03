أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-10-2021
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 18.0939 جنيه، والبيع 18.2741 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9826 جنيه ، البيع 21.2758 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندى للشراء 12.2542 جنيه، والبيع 12.4624 جنيه.
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.4331 جنيه، والبيع 2.4574 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7711 جنيه، والبيع 1.8062 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7749 جنيه، والبيع 1.8013 جنيه.
وسجل الفرنك السويسرى للشراء 16.6951 جنيه، والبيع 16.8848 جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 13.9556 جنيه، والبيع 14.1267 جنيه.
وسجل الدولار الأسترالى للشراء . 11.2201 جنيه، والبيع 11.4225 جنيه
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