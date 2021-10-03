

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-10-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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كما سجل اليورو للشراء 18.0939 جنيه، والبيع 18.2741 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9826 جنيه ، البيع 21.2758 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.2542 جنيه، والبيع 12.4624 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4331 جنيه، والبيع 2.4574 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7711 جنيه، والبيع 1.8062 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7749 جنيه، والبيع 1.8013 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.6951 جنيه، والبيع 16.8848 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.9556 جنيه، والبيع 14.1267 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.2201 جنيه، والبيع 11.4225 جنيه