فوجئ أحد الأشخاص القاطنين بمدينة جراند فوركس الأمريكية، بسيارته وهي تحتوي على كمية كبيرة من فاكهة الجوز، بعد أن ملأها «سنجاب»، وحولها إلى مكان لتخزين جوز الهند، بحسب ما جاء في موقع «روسيا اليوم».
أخذ الشاب الذي يدعى بيل فيستشر، يومين كاملين محاولا جمع فاكهة الجوز من سيارته، بعد أن نقلها «السنجاب»، من شجرة كبيرة تنمو في منزله؛ إذ أن السيارة كانت موجودة في حديقة المنزل بجانب الشجرة.
4 أيام والسيارة معطلة
ونجح السنجاب في ملئ السيارة بكمية كبيرة، بعد أن تركها «بيل» مركونة في الحديقة لمدة 4 أيام دون استعمال نهائي، ما جعل الحيوان يعتقد أن هذا المكان مناسبًا للتخزين، وهو الطعام الذي يأكله الحيوان.
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التعليقات على «سنجاب» يحول سيارة شاب إلى مستودع فاكهة: ملأ 42 جالون
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