«سنجاب» يحول سيارة شاب إلى مستودع فاكهة: ملأ 42 جالون

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صورة الخبر: «سنجاب» يحول سيارة شاب إلى مستودع فاكهة: ملأ 42 جالون
«سنجاب» يحول سيارة شاب إلى مستودع فاكهة: ملأ 42 جالون

فوجئ أحد الأشخاص القاطنين بمدينة جراند فوركس الأمريكية، بسيارته وهي تحتوي على كمية كبيرة من فاكهة الجوز، بعد أن ملأها «سنجاب»، وحولها إلى مكان لتخزين جوز الهند، بحسب ما جاء في موقع «روسيا اليوم».

أخذ الشاب الذي يدعى بيل فيستشر، يومين كاملين محاولا جمع فاكهة الجوز من سيارته، بعد أن نقلها «السنجاب»، من شجرة كبيرة تنمو في منزله؛ إذ أن السيارة كانت موجودة في حديقة المنزل بجانب الشجرة.

4 أيام والسيارة معطلة
ونجح السنجاب في ملئ السيارة بكمية كبيرة، بعد أن تركها «بيل» مركونة في الحديقة لمدة 4 أيام دون استعمال نهائي، ما جعل الحيوان يعتقد أن هذا المكان مناسبًا للتخزين، وهو الطعام الذي يأكله الحيوان.

اكتشف «بيل» تلك الواقعة الغريبة بعد تشغيل محرك سيارته، إذ سمع الشاب صوتا غريبا ففتح الغطاء، ليفاجأ بعدد كبير من فاكهة الجوز في جميع الأماكن بالسيارة.

الشاب ينشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي
تلك الواقعة الطريقة وثقها الشاب ونشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ أوضح أنه ملأ ما يقرب من 42 جالون من فاكهة الجوز الأسود، بعد أن قطفها السنجاب ووضعها في سيارته، مطالبا أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي، بشراء الجوز منه.

صورة الخبر: «سنجاب» يحول سيارة شاب إلى مستودع فاكهة: ملأ 42 جالون

المصدر: الوان

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