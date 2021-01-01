رفعت شركة من دولة كوريا الجنوبية، دعوى قضائية ضد منصة «نتفلكس»، بعد الزيادة في استخدام الإنترنت بالدولة ذاتها، نتيجة ارتفاع عدد المشاهدين لمسلسل لعبة الحبار، ما أدى إلى زيادة تكاليف استخدام الإنترنت وأعمال الصيانة لدى الشركة، بحسب وكالة «رويترز».
شركات البث لا تدفع مقابل استخدام الشبكة
كانت تلك الخطوة بعد أن قالت محكمة سيول الكورية، إنه على شركة الإنتاج أن تقدم مقابلا لمزودي خدمة الإنترنت لاستخدام شبكاتهم، في الوقت ذاته أشار العديد من المشرعين الكوريين الجنوبيين إلى أن شركات البث لا تدفع مقابل استخدام الشبكة، بالرغم من الاعتماد عليها بشكل أساسي.
وردت شركة «نتفلكس»، أنها ستجدد مطالبتها لشركة الإنترنت، كما أنها ستسعى إلى الحوار وإيجاد طرق للعمل معها، لضمان عدم تأثر العملاء، وتوفيرا للشبكة.
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التعليقات على تغريم شركة «نتفلكس» أكثر من 22 مليون دولار بسبب كثرة المشاهدات
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