

تغريم شركة «نتفلكس» أكثر من 22 مليون دولار بسبب كثرة المشاهدات تغريم شركة «نتفلكس» أكثر من 22 مليون دولار بسبب كثرة المشاهدات

رفعت شركة من دولة كوريا الجنوبية، دعوى قضائية ضد منصة «نتفلكس»، بعد الزيادة في استخدام الإنترنت بالدولة ذاتها، نتيجة ارتفاع عدد المشاهدين لمسلسل لعبة الحبار، ما أدى إلى زيادة تكاليف استخدام الإنترنت وأعمال الصيانة لدى الشركة، بحسب وكالة «رويترز».



شركات البث لا تدفع مقابل استخدام الشبكة

كانت تلك الخطوة بعد أن قالت محكمة سيول الكورية، إنه على شركة الإنتاج أن تقدم مقابلا لمزودي خدمة الإنترنت لاستخدام شبكاتهم، في الوقت ذاته أشار العديد من المشرعين الكوريين الجنوبيين إلى أن شركات البث لا تدفع مقابل استخدام الشبكة، بالرغم من الاعتماد عليها بشكل أساسي.



وردت شركة «نتفلكس»، أنها ستجدد مطالبتها لشركة الإنترنت، كما أنها ستسعى إلى الحوار وإيجاد طرق للعمل معها، لضمان عدم تأثر العملاء، وتوفيرا للشبكة.

قد يعجبك أيضا...

مسلسل لعبة الحبارمسلسل لعبة الحبار، برز كثيرًا على منصة «نتفلكس»، وأصبح له شعبية كبيرة؛ نظرًا لأنه مذاع على ثاني أكبر منصة للفيديوهات بعد «يوتيوب»، ما يجعلها ثاني أكبر مصدر لحركة مرور البيانات في البلاد.لكن شركتي يوتيوب ونتفلكس لم يدفعا رسوم استخدام الشبكة، بعكس شركات أخرى مثل «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك»، وبحسب وثيقة المحكمة، التي أكدت أن رسوم الاستخدام التي من المفترض على «نتفلكس»، دفعها تصل لـ 22.9 مليون دولار في العام 2020 فقط.ودافعت الشركة عن نفسها، موضحة أنها وفرت 16 ألف وظيفة عمل في كوريا الجنوبية، كما أثرت إيجابيا على الاقتصاد الكوري بنحو 4.7 مليار دولار.وتعد «نتفلكس»، من أكثر المنصاب العالمية المثيرة للجدل، نظرا لبعض المحتوي التي تنشره على منصاتها، مثل الأفلام الداعمة للشذوذ الجنسي.