

3 ميزات مقبلة في واتساب قبل نهاية 2021: تحديد أشخاص لـ LAST SEEN 3 ميزات مقبلة في واتساب قبل نهاية 2021: تحديد أشخاص لـ LAST SEEN

من المتوقع أن يحصل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على العديد من المميزات الجوهرية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك القدرة على «إخفاء» نفسك عن أشخاص محددين.



واستعرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الميزات التي جرى تسريبها، ويعمل واتساب، المنصة التي تملكها شركة «فيس بوك» الأمريكية، على اختبارها من أجل إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.



آخر ظهور LAST SEEN

يختبر موقع التراسل الفوري واتساب حاليًا أن يمنح المستخدم القدرة على إخفاء حالة آخر ظهور عن جهات اتصال محددة، وهذا يعني أنه يمكن السماح لبعض الأشخاص بمعرفة آخر مرة كنت فيها متاحا عبر منصة التراسل واستبعاد آخرين.

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وبالطبع، إذا كنت لا تشارك آخر ظهور لك مع أشخاص معينين عبر منصة واتساب، فلن تتمكن من رؤية حالة آخر ظهور لهم أيضًا.ملصقات مخصصةيعمل موقع التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك أيضًا على ميزة تتيح لك إنشاء ملصقاتك الخاصة، وستتمكن من خلالها من تحويل الصور إلى ملصقات ثم مشاركتها مع الأصدقاء، والأهم من ذلك، أنه سيرسل كملصق وليس صورة، لذلك لن يؤدي إلى امتلاء مساحة الهاتف على أجهزة المستلمين.جودة عاليةربما يكون أحد أكثر التحديثات المقبلة عبر منصة التراسل الفوري «واتساب» الشهيرة، إثارة هو التحسن المشاع في جودة الوسائط، سواء صور أو مقاطع فيديو.الأسلوب الفعال حاليا في واتساب هو ضغط الصور ومقاطع الفيديو من أجل توفير المساحة وتحسين سرعات النقل، وهذا يقلل من جودتها ويمكن أن يجعل جودتها تبدو أسوأ في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفيديوهات.ولكن من المتوقع أن يتيح لك التطبيق المملوك لشركة «فيس بوك» قريبًا تحديد ما إذا كنت تريد إرسال وسائط بصيغة مضغوطة أو بأخرى ذات جودة أفضل.