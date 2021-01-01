

استشاري تغذية: احذروا الشاي الأخضر يسبب أمراض الكبد وتساقط الشعر استشاري تغذية: احذروا الشاي الأخضر يسبب أمراض الكبد وتساقط الشعر

أكد الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن كثرة تناول الشاي الأخضر تؤدى إلى الإصابة بمشكلات صحية متعددة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبالغين يؤدى إلى مشكلات في الكبد، وبالنسبة للحوامل والمرضعات يؤدى الإكثار منه للإجهاض، «أقصي حاجة 2 في اليوم».



مشاكل صحية كثيرة للشاي الأخضر

وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه وبالنسبة للشاي الرجيم فأعراضه ومشكلاته كثيرة، وتسبب مشكلات صحية: «بيوقع الشعر وبيجيلهم إسهال كتير، وبلاش ناخد شاي رجيم لأنه بيسبب مشاكل صحية».



الطبيب الوحيد القادر على وصف نظام التخسيس

وكما شدد على تقليل الحصول على الكافيين، حتى لا نؤذى عضلة القلب، لافتا إلى أن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول له أن يرشد الشخص لكيفية خسارة الوزن بشكل سريع وصحيح، «لو واحده خدت جردلين جنزبيل وجردلين قرفه كل يوم مش هتخس، والنظام الغذائي هو اللي بيساعد على التخسيس».