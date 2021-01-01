بالفسدق والتمر.. طريقة عمل السوبيا في المنزل



السوبيا السوبيا



حليب السوبيا من المشروبات الباردة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويحرص دائما كثيرين على تناوله وشرائه من الأسواق نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ وغير التقليدي عن غيره من المشروبات الأخرى.







ويتميز حليب السوبيا بإمكانية تقديمه في المنزل بأكثر من نكهة وإضافة العديد من المكونات التي تمنحك مشروب منعش ولذيذ أيضا، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل حليب السوبيا في المنزل ..

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