كيف تحولين ملابسك الصيفية لتناسب فصل الخريف؟ شاهدي



كيف تحولين ملابسك الصيفية كيف تحولين ملابسك الصيفية

كيف تحولين ملابسك الصيفية لتناسب فصل الخريف؟ أسهل طريقة لجعل قطعك الصيفية مناسبة أكثر للخريف ليست التخلص منها تمامًا ، ولكن ابتكار طرق جديدة لارتدائها..



فيما يلي بعض الطرق لتجديد خزانة ملابسك وجعل كل ما تفضله قديمًا يعمل حتى الشتاء.





كيف تحولين ملابسك الصيفية لتناسب لفصل الخريف؟

قد يعجبك أيضا...

1. حافظى على فساتينك الطويلةأعدي تشكيل ملابسك سواء كانت فستانا أو بلوزة أو جيب بإرتداء بدي وجاكت جينز عليه أو حزام وارتداء شال عليه وبوت قصير .2. أضيفي الجواربيمكن أن تكون إضافة لباس ضيق إلى ملابسك طريقة ممتعة للعب بالنمط واللون والملمس لفصل الخريف من خلال تخزين الجوارب ، والتي تكلف الكثير، لديك طريقة لإطالة عمر التنانير والفساتين الصيفية المفضلة لديك، ابحثي عن الجوارب غير الشفافة أنا أحب الإصدارات المحبوكة بالكابلات مع الكثير من الملمس زوج من الجوارب الضيقة ذات اللون الرمادي الذي ترتديه مع الجيب البامبي المفضلة لديك وأحذية الخريف القطيفة .إذا لم تكوني ترتدين بنطلون ضيقا ، جربي البنطلون الداخلي ،بعض الأنماط تشبه البناطيل إلى حد كبير ، لكنها تتمتع بقدر كبير من التمدد ، فهي تعتبر مثالية للارتداء.3. طبقةلا يقتصر مظهر الطبقات على الموضة فحسب ، بل يعمل أيضًا بشكل كامل أثناء قيامك بوضع طبقات ملابسك الصيفية ، يمكنك إنشاء مظاهر جديدة من شأنها أن تجعلك دائما متجددة .4. عمل كوفية من الصوف أو القماشيمكنك صنع الكوفية يدويا إزى كنت تجيدين حرفة التطريز اليدوي أو طرحة طويلة لديك يمكنك عملها شال على الملابس فهذا يجعل الملابس تناسب الخريف بشكل كبير .أنواع الملابس في فصل الخريفجاكيت كارو يناسب للجينز الضيق والجوارب المسطحة.جاكيت جلد يمكن ارتداؤه مع الفساتين الصيفية والأحذية.جاكيت بقصّة جيّدة يمكن إرتدائه فوق الملابس الصيفية الخفيفة.معطف كلاسيكي بلون محايد داكن ، مثل الرمادي أو البحري أو الجملي.تحويل الملابس الصيفية إلى خريفيةسيكون من السهل حقًا إنفاق ميزانية الموضة الخاصة بك على شراء ملابس جديدة لفصل الخريف ، خاصة مع العديد من عروض النوافذ والمبيعات المغرية لكن تغير الفصول لا يعني بالضرورة شراء خزانة ملابس جديدة تمامًا من خلال إضافة ألوان داكنة ، ودفئًا إضافيًا، ستبقى ملابسك الصيفية كما هى لموسم آخر بينما توفر المال للتفاخر بالملابس الشتوية العملية.بالخطوات حولي ملابس الصيف الي ملابس خريفي5. إضافة ألوان أعمقأحب الألوان الأعمق التي تأتي مع تغيير الفصول تفسح ألوان الباستيل والنيون في فصلي الربيع والصيف المجال لألوان الجواهر الغنية والألوان الترابية. ولكن لا تقلقي إذا لم تكن خزانتك مليئة بالفيروز والأحمر يمكنك إضافة قطعتين لإطالة عمر ملابسك الصيفية الفاتحة.ابقَي على اطلاع على القطع منخفضة التكلفة بألوان مختلفة التي يمكن أن تسحب خزانة ملابس الصيف إلى الخريف يمكن أن يضيف زوج من السراويل الضيقة بلون الصدأ ، أو عقد طويل باللون الفيروزي .6. تجاهلي القواعدأحد الأسباب التي تجعل التسوق باهظا هو كل "القواعد" المفترضة التي تحيط بالملابس في الطقس البارد سواء كنت لا ترتدي اللون الأبيض، أو ترتدي الجوارب الضيقة بأحذية مفتوحة الأصابع ، أو حتى تتناسب مع الأسود والأزرق الداكن ، فإن هذه القواعد تحد بشدة من نطاق خزانة ملابسك في الخريف لا تترددي في ارتداء اللون الأبيض (يبدو اللون الأبيض الشتوي الأنيق ذو اللون الأصفر مثاليًا بدرجات الجواهر) ، أو ارتدِ الجوارب ذات الأصابع المفتوحة المفضلة لديك مع مجموعة من الجوارب الملونة لا تقضِ الكثير من الوقت في التفكير فيما إذا كان الزي مناسبًا للسقوط أم لا ، لكنه مناسب للطقس ويشعرك بالارتياح ، بغض النظر عن القواعد.7. شراء الأحذيةالأحذية هي عنصر أساسي في الخريف تجعل كل ملابسك الصيفية أكثر دفئًا وعملية وعلى الرغم من أنه يمكنك إنفاق الكثير من المال على الأحذية ذات الجودة العالية ، وشراء بضعة أزواج من أحذية الموضة منخفضة التكلفة (المزيد عن الإطلالات الخاصة بالخريف أكثر من الوظيفة في الشتاء) ، فإنك ستمتد كل شيء من الفساتين إلى الجينز ، إلى السراويل القصيرة.جربي فستانًا صيفيًا مع حذاء يصل إلى الركبة وسترة جلدية يمكنك شراء الجوارب وارتداءها مع مجموعة الجيب والبلوزات المفضلة لديك تعتبر الأحذية الطويلة عنصرًا مثاليًا لتمديد خزانة ملابسك ، لذا خصصي جزءًا من ميزانية أزياء الخريف الخاصة بك لتسجيل زوجين من الأزواج على ارتفاعات مختلفة.