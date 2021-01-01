بأسهل الخطوات.. طريقة تحضير كشري مصري بالكبدة



كشري مصري بالكبدة كشري مصري بالكبدة

كشري مصري بالكبدة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات بدلا من شرائها من المطاعم.







قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كشري مصري بالكبدة في المنزل…

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مقادير كشري مصري بالكبدة1 كوب العدس بجبة1 كوب الأرز1 كوب الشعريةبصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم1 ملعقة الملح1 ملعقة الزيتنصف كيلو مكرونة فرن أو صغيرةماء1 ملعقة صغيرة ملحزيت-الصلصة4 فصوص ثوم مفرومينملح وفلفلنصف كيلو الطماطمرشة كمونزيت-الدقة3 فص ثوم مفرومينربع كوب الخلنصف كوب الماءنصف ملعقة صغيرة الكمون1 ملعقة صغيرة الشطةنصف ملعقة صغيرة الملحخلطة الكبدة1 كيلو كبده بلدي مقطعة الى شرائح رفيعة3 بصل متوسط الحجم10 فص ثوم كبير مفرومنصف كيلو طماطم مبشوره3 ملعقة كبيرة معجون الطماطم2 مكعب مرقنصف كوب زيتكمون حسب الذوقملح حسب الذوقفلفل أسودطريقة تحضير كشري مصري بالكبدةلعمل الأرز- تشوح الشعرية حتى تصل إلى اللون الذهبي- ثم يشوح البصل والعدس ويضاف إلى الشعرية ثم يضاف الأرز ويشوح جيدًا-ثم يضاف الملح والفلفل والكمون، ثم تضاف المرقة والماء المغلي ويترك حتى تمام النضجلعمل الصلصة- يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الطماطم المبشورة وصلصة طماطم- للدقة، يشوح الثوم ثم يضاف الكزبرة الناشفة والكمون ثم يضاف الخل والملح والفلفللخليط الكبدة- يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الكبدة وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف البصل والفلفل الحارلعمل الشطة:- يخلط جزء من الصلصة مع الشطة ويقدمللتقديم-توضع المكرونة المشكلة ثم يضاف الأرز والعدس بالشعرية-ثم تضاف الصلصة والشطة والدقة