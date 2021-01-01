بأسهل الخطوات.. طريقة تحضير كشري مصري بالكبدة

كشري مصري بالكبدة
كشري مصري بالكبدة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات بدلا من شرائها من المطاعم.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كشري مصري بالكبدة في المنزل…
مقادير كشري مصري بالكبدة
1 كوب العدس بجبة
1 كوب الأرز
1 كوب الشعرية
بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم
1 ملعقة الملح
1 ملعقة الزيت
نصف كيلو مكرونة فرن أو صغيرة
ماء
1 ملعقة صغيرة ملح
زيت
-الصلصة
4 فصوص ثوم مفرومين
ملح وفلفل
نصف كيلو الطماطم
رشة كمون
زيت
-الدقة
3 فص ثوم مفرومين
ربع كوب الخل
نصف كوب الماء
نصف ملعقة صغيرة الكمون
1 ملعقة صغيرة الشطة
نصف ملعقة صغيرة الملح
خلطة الكبدة
1 كيلو كبده بلدي مقطعة الى شرائح رفيعة
3 بصل متوسط الحجم
10 فص ثوم كبير مفروم
نصف كيلو طماطم مبشوره
3 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
2 مكعب مرق
نصف كوب زيت
كمون حسب الذوق
ملح حسب الذوق
فلفل أسود
طريقة تحضير كشري مصري بالكبدة
لعمل الأرز
- تشوح الشعرية حتى تصل إلى اللون الذهبي
- ثم يشوح البصل والعدس ويضاف إلى الشعرية ثم يضاف الأرز ويشوح جيدًا
-ثم يضاف الملح والفلفل والكمون، ثم تضاف المرقة والماء المغلي ويترك حتى تمام النضج
لعمل الصلصة
- يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الطماطم المبشورة وصلصة طماطم
- للدقة، يشوح الثوم ثم يضاف الكزبرة الناشفة والكمون ثم يضاف الخل والملح والفلفل
لخليط الكبدة
- يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الكبدة وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف البصل والفلفل الحار
لعمل الشطة:
- يخلط جزء من الصلصة مع الشطة ويقدم
للتقديم
-توضع المكرونة المشكلة ثم يضاف الأرز والعدس بالشعرية
-ثم تضاف الصلصة والشطة والدقة
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