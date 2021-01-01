صلاة الفجر.. رد الإفتاء على شخص يشكو من التكاسل عنها

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "كنت أصلى الفجر حاضرا لكن الآن عندى كسل وخمول أكون مستيقظة ولا أقوم للصلاة؟".



وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عودى نفسك على القيام ومرة تلو الأخرى ستجدين أن الكسل تلاشى وذهب وبإذن الله.



حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الشرع الحنيف حدد مواعيد لأداء الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يقضي الصلاة التي لم يدركها.

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وأضاف «ممدوح» مَنْ أَخَر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، عمدًا يأثم شرعًا على ذلك ويجب عليه أن يؤدي الصلاة قضاءً.وأوضح أن وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الثاني "الفجر الصادق"، وهو عبارة عن بداية ذهاب الليل، ومجيء أول بياض الصبح، حيث يكون السواد مختلطًا بالبياض، وعندما ينتشر الضوء في الآفاق ينادي المؤذن للصلاة؛ دلالة على دخول وقت أداء صلاة الصبح وانتهاء وقت صلاة العشاء والتهجد والقيام، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس.وأكد أنه لا يأثم شرعًا من ترك صلاة الفجر في الوقت المحدد لها بسبب عذر كالنوم أو النسيان، الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر.أمور تعينك لصلاة الفجرأتكاسل على صلاة الفجر فماذا أفعل وهل هناك دعاء للاستيقاظ على صلاة الفجر؟..سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتى، وذلك خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.وأجاب "وسيم"، قائلًا: لا يوجد دعاء للاستيقاظ لصلاة الفجر، بل عليكي أن تنامى مبكرًا وتضبطي المنبة والأهم ان تصدقي النية فلو صدقتى النية لأيقظكي الله تعالى لأداء صلاة الفجر .وأشار الى أن فوات صلاة الفجر على الإنسان النائم أمر طبيعي لدى جميع البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام هو والصحابة وفاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا بعد شروق الشمس، فهذه طبيعة الإنسان.وتابع قائلًا: " حتى إذا كنتِ ضبطة المنبة ولم تستيقظي فلا تظني انكِ خرجتى من الملة فربما يكون الإنسان متعب ومرهق غائر فى النوم من الإرهاق، فهذا كالصائم اذا اكل او شرب شئ ناسيًا ليس عليه إثم.