رمضان عبدالمعز: هذه الآية كانت الأحب إلى رسول الله.. فيديو



رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز

قال رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الفتح خاصة وأنها نزلت في وقت حرج حيث كان الصحابة في شدة وضيق وكانوا ممنوعين من دخول البلد الحرام والمسجد الحرام، وكانوا يأتون معتمرين وأهل مكة يمنعوهم من أداء الفريضة الآلهية.



وأوضح عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون ، على فضائية دي ام سي ، أن هذه الآية في سورة الفتح هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" من يقرأها يجد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه قال للصحابة انزلت عليا آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.



قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أن أحاديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم تختلف فيما قاله باعتباره قائد وحاكم، وكلام آخر باعتباره أب، وآخر باعتباره قاضى، وآخر باعتباره ناصح للأمة، لافتا إلى أن سيدنا النبى عندما كان يمكن بين طرفين كان يقول إنه بشر وأنتم تختصمون لدى واحكم على ما سمعت.

قد يعجبك أيضا...

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد، كان بيقول إنه بشر، فكان يسمع من جميع الأطراف وكان يحذر ويقول يمكن يكون فى حد منهم اقنعنى، هو ليس على حق وجار على حق أخيه، وهو جزائه على الله"..