الغندور يعلن ترشح حسين لبيب لرئاسة الزمالك



حسين لبيب حسين لبيب

أعلن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، ترشح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء لخوض الانتخابات المقررة يوم 19 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



وفتح الزمالك باب الترشح بشكل رسمي بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع.



وتقدم عمر هريدي نائب رئيس الزمالك الأسبق بأوراقه لمنصب رئيس القلعة البيضاء.

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وقال الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك: "حسين لبيب سيترشح لانتخابات نادي الزمالك والقائمة يتم تحضيرها الآن ومعظم المرشحين سيتقدموا بعد 4 أيام".وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قد أعلن أنه سيحسم موقفه النهائي بالترشح لرئاسة القلعة البيضاء من عدمه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل.وترددت أنباء عن ترشح خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق لرئاسة الزمالك.