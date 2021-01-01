أعلن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، ترشح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء لخوض الانتخابات المقررة يوم 19 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
وفتح الزمالك باب الترشح بشكل رسمي بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع.
وتقدم عمر هريدي نائب رئيس الزمالك الأسبق بأوراقه لمنصب رئيس القلعة البيضاء.
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التعليقات على الغندور يعلن ترشح حسين لبيب لرئاسة الزمالك
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