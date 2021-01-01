شروط مهمة يجب معرفتها قبل إجراء عمليات جراحة السمنة



عمليات جراحات السمنة عمليات جراحات السمنة

بالرغم من أن عمليات جراحات السمنة كانت تجرى بغرض الرفاهية او اختياريه، إنما اصبحت الآن من أهم وأشهر العمليات التى تجرى بغرض فقدان الوزن الزائد، أو للتخلص من السمنة الموضعية .







شروط إجراء عمليات جراحة السمنة



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قال الدكتور كريم صبري استشارى السمنة والمناظير بطب عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، و عضو كلية الجراحين الأمريكية، أن عمليات جراحات السمنة يجب ان تكون لها شروط ومعايير حتى يتم إجرائها .وتابع صبري خلال ندوته بموقع "صدى البلد" الإخباري، أن زيادة الوزن المفرطة تظهر عندما تزداد الدهون على البطن، أو كما يعرف بالكرش، والتي ينتج عنها الإصابة بالعديد من الأمراض منها ارتفاع نسبة السكر، والكوليسترول، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤدي بدوره للإصابة بأمراض القلب.وأوضح صبري، أن مناعة الأنسولين التي يسببها تراكم زيادة الدهون على منطقة البطن، قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات منها: تكيس المبايض الذي بدروه يؤخر فرص الإنجاب، بالإضافة إلى تدهور حالة الكبد، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.وأضاف صبري، إلى ان هناك حسبة يمكن بها أن يعرف المريض أنه يعاني من السمنة المفرطة المرضية أم لا؛ حيث حينما تتعدى كتلة الجسم عن 35 فهنا يجب إجراء عمليات جراحات السمنة، وهي إحدى توصيات كلية الجراحين الأمريكية .