

هولندا تكشف عن هاتف فريد قابل لتجديد أجزائه باستمرار! هولندا تكشف عن هاتف فريد قابل لتجديد أجزائه باستمرار!

وتبعا للشركة فإن Fairphone 4 الجديد سيحصل على كفالة لمدة 5 سنوات، كما سيكون بإمكان مستخدميه استبدال مكوناته الأساسية الداخلية مثل الكاميرا أو البطارية أو الذواكر بأخرى أحدث، فضلا عن أنه سيدعم أنظمة أندرويد الجديدة التي ستطلق حتى عام 2025.



ويأتي الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار يزن 225غ، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة دقة عرضها (2340/1080) بكسل، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.



ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فجهزت بعدستين بدقة (48+48) ميغابيكسل، ومستشعر TOF 3D لتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية فبدقة 25 ميغابيكسل.وحصل الجهاز أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3905 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.