أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية إعلانا جديدا لهاتفها الأحدث "بيكسل 6"، لكنها لا تزال تخفي سر موعد إطلاق تلك الهواتف حتى الآن.
ونشر حساب "غوغل اليابان" إعلانا جديدا لهاتف "بيكسل 6"، وقدمت فيه لمحة من الميزات الرئيسية للهاتف.
وأظهر الإعلان تصميم "بيكسل 6" الجديد وشريحة "غوغل تينسور" الرائدة الجديدة، وبعد الخيارات والسمات الديناميكية الجديدة في نظام تشغيل "أندرويد 12".
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التعليقات على إعلان جديد من "غوغل" لـ"بيكسل 6" لكنها لا تزال تخفي السر
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