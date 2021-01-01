إعلان جديد من "غوغل" لـ"بيكسل 6" لكنها لا تزال تخفي السر

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صورة الخبر: إعلان جديد من "غوغل" لـ"بيكسل 6" لكنها لا تزال تخفي السر
إعلان جديد من "غوغل" لـ"بيكسل 6" لكنها لا تزال تخفي السر

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية إعلانا جديدا لهاتفها الأحدث "بيكسل 6"، لكنها لا تزال تخفي سر موعد إطلاق تلك الهواتف حتى الآن.

ونشر حساب "غوغل اليابان" إعلانا جديدا لهاتف "بيكسل 6"، وقدمت فيه لمحة من الميزات الرئيسية للهاتف.

وأظهر الإعلان تصميم "بيكسل 6" الجديد وشريحة "غوغل تينسور" الرائدة الجديدة، وبعد الخيارات والسمات الديناميكية الجديدة في نظام تشغيل "أندرويد 12".

ولكن لم يظهر الإعلان موعد إطلاق "بيكسل 6" الرسمي، الذي لا تزال غوغل تحيط حوله بسرية بالغة.

وتشير التسريبات إلى أن غوغل تنوي إطلاق هاتف "بيكسل 6" في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتبدأ أسعار هواتف بيكسل 6 بـ650 يورو، فيما يبلغ سعر إصدار "بيكسل 6 برو" 900 يورو.

المصدر: سبوتنيك

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