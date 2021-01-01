

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F42 5G مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F42 5G

أعلنت شركة سامسونج للتو عن Galaxy F42 5G مع مواصفات جيدة للغاية مشابهة للمواصفات الموجودة في هاتف Galaxy Wide5 الذي تم الإعلان عنه يوم 10 سبتمبر، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع معالج متوسط يدعم شبكات الجيل الخامس وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بالإضافة إلى مواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy F42 5G.



مواصفات جالاكسي إف 42

تم تصميم هذا الهاتف الجديد من سامسونج حول شاشة TFT حجمها 6.6 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2408×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف Galaxy F42 5G يضم معالجا ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ومعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI Core 3.1 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام و128 جيجا بايت.



هاتف Samsung Galaxy F42 5G يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 ويضم كذلك 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية panorama وHDR.

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البطارية الخاصة بهذا الهاتف مطابقة للموجودة هاتف Galaxy Wide5 وتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ microSD مخصص لزيادة المساحة التخزينية ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Samsung Galaxy F42 5Gالهاتف Samsung Galaxy F42 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 282 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى 310 دولارات للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.