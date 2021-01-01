خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Xiaomi Civi قامت شركة شاومي أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الساعة الذكية Xiaomi Watch Color 2 بسعر جيد للغاية مقارنة بمواصفاته التي تتمثل في شاشة بدقة ممتازة وبطارية ضخمة تستمر لمدة 12 يوما من الاستخدام ولكيلا نطيل عليكم دعونا نستعرض سعر ومواصفات الساعة الذكية Xiaomi Watch Color 2.
مواصفات Xiaomi Watch Color 2
تم تصميم هذه الساعة حول شاشة AMOLED حجمها 1.43 بوصة بدقة 454×454 بكسل، ويتم تشغيله بنظام تشغيل خاص يعتمد على Wear OS بحيث يقوم بالخصائص العادية للساعات الذكية مثل عرض الإشعارات من هاتفك ويمكنه حتى التعامل مع المكالمات عبر البلوتوث.
بطارية الساعة الذكية Xiaomi Watch Color 2 الجديدة تأتي بسعة 470 ملي أمبير بدلا من 420 مللي أمبير كما موجود في الساعات الأخرى الساعة تعمل لمدة 12 يوما من الاستخدام ويمكن تمديدها إلى 24 يوما مع تفعيل الوضع الممتد وبالإضافة إلى ذلك أكدت شركة شاومي أن عمر البطارية يشمل تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة وقياسات الأكسجين في الدم (SpO2) وتتبع النوم.
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