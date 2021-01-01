سكايب يحصل على تحديث جديد يجلب معه واجهة مستخدم جديدة

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سكايب يحصل على تحديث جديد يجلب معه واجهة مستخدم جديدة

أعلنت اليوم شركة Skype عن أحدث واجهة مستخدم لتطبق المراسلة الخاص بها حيث قدمت الشركة إصلاحا رئيسيا لواجهة المستخدم سيظهر عند تثبيت آخر تحديث مع التركيز على مرحلة الاتصال أو الشاشة بحيث يمكن للمشاركين في المكالمة رؤية بعضهم البعض مع إمكانية تخصيص الدردشات باستخدام السمات التي يتم تمييزها بتدرجات لونية.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتقديم العديد من الإضافات والخصائص في التحديث الجديد لبرنامج Skype حيث قالت إنها صممت أجمل منصة اتصال في العالم بتخطيطات ومميزات جديدة تجعل المستخدم أكثر شمولا أثناء الاتصال وإجراء مكالمات الفيديو، ومن بين هذه الإضافات هي أنك بعد الآن ستجد نفسك في العرض الرئيسي أثناء المكالمة وستتمكن من تعديل الطريقة التي يتم بها تحويل موجزات الفيديو إلى شبكة أكثر طبيعية.

ومن أهم الإضافات التي يوفرها هذا التحديث هي ميزة Meet Now التي تتيح لك إمكانية بدء مكالمات الفيديو مع أي شخص ليس لديه حساب Skype، كما أنك ستتمكن من تخصيص الدردشات بألوان مختلفة يمكن ضبطها على الدردشات الفردية.

وعلاوة على ذلك أكدت شركة سكايب أن برنامج الدردشة الشهير سيتحسن أداؤه بنسبة 30% على أجهزة سطح المكتب سواء كانت Windows أو MAC وسيتحسن بنسبة 100% على أجهزة Android، وهذا سيجعل Skype يعود إلى مكانته التي كان عليها قبل ظهور برامج مؤتمرات الفيديو الشهيرة التي تتمثل في Zoom وFacetime وWhatsApp وGoogle Duo وحتى برنامج Microsoft Teams الذي تم تطويره بواسطة شركة مايكروسوفت المطورة لسكايب.

المصدر: قل ودل

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