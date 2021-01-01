

ميزة تضمن سلامة مستخدمي هواتف "بكسل" من "غوغل" ميزة تضمن سلامة مستخدمي هواتف "بكسل" من "غوغل"

كشفت شركة "غوغل" عن ميزة خاصة بسلامة وحماية مستخدمي هواتف "بكسل".



وتقدم "غوغل" في الهواتف ميزة تضمن السلامة للمستخدمين، حيث تدعم تطبيقا مدمجا في الأجهزة، يرسل تنبيهات آلية لقائمة الاتصال المخصصة بحالات الطوارئ، وذلك عند امتناع المستخدم عن الرد في وقت محدد، بالإضافة إلى الاتصال بالإسعاف وطلب المساعدة الطبية في حالات الحوادث المرورية مثلا.



وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن التطبيق Personal Safety يتيح تسجيل فيديو بشكل آلي، وذلك في حال تفعيل ميزة الطوارئ، يمكن أن تصل مدته 45 دقيقة، ويتم الاحتفاظ به على حساب "غوغل".

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ويتم إرسال رابط لملف الفيديو لجهات اتصال الطوارئ التي قام المستخدم بتحديدها مسبقا، عند طلب ذلك في حالات معينة تتسم مثلا بطلب المساعدة أو الرعاية الصحية العاجلة.