

عاجل| حظر واتساب عن الملايين عاجل| حظر واتساب عن الملايين

توقفت خدمات تطبيق المراسلة الشهير واتساب، الجمعة، عن ملايين الهواتف حول العالم.



وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر الواتساب عن ملايين الهواتف، أنه بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشرة وثانية واحدة من صباح 1 أكتوبر/تشرين الأول، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.



وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جدًا بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر "الواتساب"، ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة.

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ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.توقف "واتساب"، قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أصدقائهم.وتعد هذه الأنباء سيئة لأي شخص احتفظ بهاتفه القديم لسنوات، بدلا من شراء أحدث طراز كل ستة أشهر.قائمة الهواتف التي ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب:Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 IISony XperiaHuawei Ascend Mate and Ascend D2Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plusوتقول إدارة "واتساب"، إن سبب توقف خدماتها على هذه الهواتف يعود إلي ضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن، بعدما أضافت الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام.وفقد تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة حول شروط الخدمة الجديدة.وقام "واتساب" تقليديا بتسويق نفسه على تقديم رسائل آمنة ومشفرة، لكنه أعلن عن تغييرات لا تحظى بشعبية كبيرة في الطريقة التي يتعامل بها مع بيانات المستخدم.كانت هذه التغييرات ستشهد تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في التسويق.وتحول الكثير من مستخدمي "واتساب" إلى بدائل أخرى، حيث تجاوز مستخدمو تليجرام، على سبيل المثال، مليار تنزيل.ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام، حيث أعلنت "جوجل" أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر.وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات "جوجل" الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.