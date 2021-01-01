

آبل تتيح الحجز المسبق لساعتها Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل.. تفاصيل آبل تتيح الحجز المسبق لساعتها Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أعلنت أخيراً شركة “آبل” الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إتاحتها الحجز المسبق لساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل تحديداً فى 8 أكتوبر الجاري.



و بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كانت قد صرحت آبل أنها ستطرح ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 في نفس توقيت طرح سلسلة هواتف آيفون 13، إلا أن الأمر تأخر قليلاً.



و كشف عن موعد طرح الساعات الرسمي للشراء شركة “هيرمس باريس” الشريك و الموزع لمنتجات آبل، من خلال مسؤولي خدمة العملاء بالشركة، لتنتشر الصورة عقب ذلك على الإنترنت لتكشف موعد طرح الساعة الجديدة للبيع.

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جدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت ساعتها الجديدة Apple Watch 7 والتى جاءت بنفس الشكل السابق منذ أسبوعين، و لكن بلون جديد هو الأخضر، ولكن بإطار أنحف و حجم اكبر، مع عدد من الميزات الرائعة والجديدة.جاءت ساعة Apple Watch 7 بشاشة مُعاد تصميمها أكبر بنسبة 20٪ من Series 6 ،مع زوايا مستديرة وشاشة أفضل من الإصدار السابق، حيث أن الشاشة الجديدة قادرة على احتواء نصوص أكثر بنسبة 50٪ من الموديلات السابقة.و أخيرا جاءت Apple Watch 7 بكيبورد كامل، مع وجوه جديدة للساعة خاصة بالإصدار الجديد، بالإضافة لميزة الحماية ضد الأتربة و المياه، و مقاومة للخدوش والكسر، وتدعم ساعة Apple Watch 7 ميزة إدخال نص جديدة مع تنبؤات الذكاء الاصطناعي، كما تم تقوية الزجاج الموجود في المقدمة ، وتصنف الساعة الآن بمعدل IP6X المقاوم للمياه والغبار .تدعم ساعة آبل الجديدة apple watch series 7 ميزة الشاحن السريع، حيث يمكنها الشحن حتي ٨٠٪؜ فى ٤٥ دقيقة، و لم يتم تحسين البطارية ومع ذلك يمكن شحنها بمعدل 33٪ أسرع .وجاءت apple watch series 7 فى ألوان جديدة لاصدارين الألومنيوم والاستيل، بينما يبدا سعرها ٣٩٩ دولاراً.