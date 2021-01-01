

الحق العرض.. خصم 3600 جنيه من آبل على iPhone 11 Pro Max الحق العرض.. خصم 3600 جنيه من آبل على iPhone 11 Pro Max

من حين لأخر تكشف شركة “آبل” الأمريكية عن بعض العروض الحصرية على هاتفها الذكي الأشهر فى العالم “آيفون” من خلال موقعها الرسمي، و من بين أحدث العروض خصم على هاتف iPhone 11 Pro Max بقيمة 3600 جنيه.



وبحسب موقع “تك رادار” التقني، أعلنت “آبل” على موقعه الرسمي عن نسخة “مجددة” من هاتف iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت فى ألوانه الأربعة، بسعر 770 دولاراً أمريكياً، بدلاً من 999 دولاراً.



كما توفر الشركة مع هاتف iPhone 11 Pro Max ضماناً لمدة عام، وعلبة بها كل الإكسسوارات الخاصة بالهاتف، مع خدمة الدعم الفني لمدة 6 أشهر أيضاً.

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جدير بالذكر أن هاتف iPhone 11 Pro Max يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1125 × 2436 بكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.مع معالج قوى سداسي النواة من نوع Apple A13 Bionic، وهو يعد أسرع 60% من المعالج السابق، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.يقدم آيفون 11 برو ماكس، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و telephoto، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.ويعمل آيفون 11 برو ماكس، بنظام التشغيل ios 15، ويدعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم أبل apple pencil.يحتوى آيفون 11 برو ماكس، ببطارية سعتها 3969 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء نسختك من هذا الرابط.https://www.apple.com/shop/product/FWGY2LL/A/refurbished-iphone-11-pro-max-64gb-space-gray-unlocked?fnode=488dda3f159e2c7f6f0edce2493a4607ed23cce74b2597b105532e74316be001824c148b059609476c6d40046fce22e8b420544eec0f13ebaaba11f87caa8e39b3624945381641533a7b08efb216c84ce34cc40fb070d8e9cc5e1f8478dcd343