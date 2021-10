تقرير: إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول تتخطى 34 مليار دولار.. تيك توك الأول وهذه اللعبة الأكثر ربحا تقرير: إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول تتخطى 34 مليار دولار.. تيك توك الأول وهذه اللعبة الأكثر ربحا

ارتفع إنفاق المستهلكين على تطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، بجانب ارتفاع عمليات تثبيت التطبيقات عبر متجرى آبل وجوجل بلاي، لأول مرة خلال الربع الثالث من عام 2021، حسبما كشفت البيانات الأولية لشركة Sensor Tower.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شهد سوق تطبيقات الهاتف المحمول ارتفاعا مستمرًا خلال فترة الوباء، على الرغم من تباطؤ النمو على أساس سنوي منذ الارتفاع الأولي في التبني والإنفاق في الربع الثاني من عام 2020.



وفي بداية انتشار فيروس كورونا، في الربع الثالث من العام الجاري، زاد إنفاق المستهلكين عبر متاجر تطبيقات أبل وجوجل App Store وGoogle Play بنسبة 15.1% على أساس سنوي من 29.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، أي حوالي نصف النمو السنوي البالغ 32% في العام الماضي.

قد يعجبك أيضا...

إيرادات وتنزيلات تطبيقات الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالمنما إجمالي إنفاق المستهلكين على عمليات الشراء داخل التطبيقات وعلى التطبيقات المتميزة والاشتراكات بنسبة 15.1 % على أساس سنوي إلى 33.6 مليار دولار من 29.2 مليار دولار، متجاوزًا النمو الذي تحقق في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020.وخلال الربع الثالث من العام، نمت المدفوعات بشكل أساسي عبر متجر جوجل Play، الذي شهد نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي إلى 12.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.2 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر.وعلى الرغم من أن متجر تطبيقات آبل شهد نموًا متواضعًا، إلا أنه شهد ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين كما هو الحال في السنوات السابقة مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.2٪ إلى 21.5 مليار دولار من 19 مليار دولار، وكما هو الحال في الفترات السابقة، أنفق المستهلكون حوالي 1.8 مرة على سوق Apple مقارنةً بسوق جوجل.تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر ربحاخلال الربع الثالث من العام 2021، واصل تطبيق تيك توك، تقدمه باعتبارها التطبيق الأكثر ربحا على كلا المتجرين على مستوى العالم، وشهد إنفاق المستهلكين في التطبيق الذي يتضمن Douyin على نظام iOS في الصين، نموًا بنسبة 41٪ على أساس سنوي، وعلى الرغم من أن TikTok كان التطبيق الأكثر ربحا بشكل عام وعلى متجر التطبيقات، إلا أن Google One كان الأعلى ربحا على متجر بلاي.وبينما جاء تطبيق قارئ المانجا Piccoma، في المركز الثاني مع نمو عائدات بلغت 130٪ على أساس سنوي، يليه التطبيق الخاص بموقع يوتيوب YouTube، والذي شهد ارتفاع في إنفاق المستهلكين بنسبة 17٪ على أساس سنوي، بينما حصل كل من Google One و Disney + على مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل خمسة تطبيقات، في المركزين الرابع والخامس على التوالي.وعبر كلا المتجرين، انخفضت عمليات التثبيت بنسبة 1.9 في المائة إلى 35.7 مليار من 36.4 مليار في الربع الثالث من عام 2021، ووفقا لتقديرات Sensor Tower، انخفضت عمليات تثبيت التطبيقات لأول مرة في الربع الثالث من عام 21 بنسبة 1.2٪، وبالنسبة لمتجر تطبيقات آبل فقد انخفضت عمليات التنزيل من 8.2 إلى 8.1 مليار، وشهد سوق Google انخفاضًا بنسبة 2.1 % على أساس سنوي من 28.2 إلى 27.6 مليار.وكان تطبيق تيك توك من ByteDance ، هو التطبيق الأكثر تنزيلا خلال الربع الثالث، حيث بلغ عدد مرات التثبيت 3 مليارات عملية على مستوى العالم، ليصبح أول تطبيق يتصدر مخططات التطبيقات الأكثر تثبيتًا في كلا المتجرين في الربع الثالث من عام 21 مع نمو بنسبة 1 في المائة تقريبًا على أساس سنوي.واحتلت شركة فيسبوك قائمة التطبيقات الخمسة الأكثر تنزيلًا، حيث حصل كل من إنستجرام وفيسبوك المرتبة الثانية والثالثة، و بينما احتل واتساب وماسنجر المركز الرابع والخامس على التوالي.إيرادات الألعاب المحمولة في جميع أنحاء العالم والتنزيلاتكما شهدت ألعاب الهاتف المحمول زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي ليصل إلى 22.4 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 21، حيث زاد إنفاق المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة على متجر App Store بنسبة 5.6٪ إلى 13.1 مليار دولار من 12.4 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق على ألعاب متجر جوجل بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي إلى 9.3 مليار دولار من 8.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.وجاءت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile من شركة Tencent، كأفضل لعبة محمولة على مستوى العالم بعد أن تجاوزت 5 مليارات دولار في أرباح مدى الحياة، حيث حافظت على مكانتها منذ الربع الأول من عام 2021، في الربع الثالث ارتفع إنفاق المستهلكين في اللعبة بنسبة 11٪ على أساس سنوي.ومن بين الألعاب الخمس الأعلى ربحًا، احتلت لعبة Honor of Kings من Tencent ولعبة smash hit Genshin Impact التابعة لشركة miHoYo المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما حصلت لعبة Pokémon Go و Roblox التابعة لشركة Roblox Corp المراكز الخمسة الأولى.وانخفضت أيضًا عمليات تثبيت الألعاب المحمولة لأول مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 3.5 % ، بينما شهد متجر تطبيقات آبل انخفاضًا ملحوظًا في استخدام ألعاب الهاتف المحمول حيث انخفض بنسبة 8.7 % إلى 2.1 مليار من 2.3 مليار، وكما شهد متجر Google Play انخفاضًا في اعتماد ألعاب الهاتف المحمول، حيث انخفض بنسبة 2.5٪ إلى 11.5 مليار عملية تنزيل في الربع الثالث من عام 21 من 11.8 مليار.PUBG Mobile and Honor of Kings maintained their No. 1 and No. 2 spots in the top earning games of 3Q21.