كشفت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث تأتي تلك النسخة باطلالة فريدة تعتمد على الكثير من المفاهيم القوية سواء كانت من الناحية الفنية وقوة الاداء، أو من ناحية التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية.
تعتمد جينيسيس الكهربائية GV60 موديل 2022 على منصة E-GMP، بينما تقدم من الداخل بمقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، من الجلد الابيض صاحب اللمسات الغائرة والبارزة مع كياحة من نفس اللون، بالاضافة غلى لمسات داخلية لامعة ناحية الابواب وعند مسند اليد الامامي، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة.
بالاضافة إلى كاميرا امامية تقوم بدعم قائد المركبة بالبيانات الخاصة حول مناطق تواجد المطبات الصناعية، وتنسيق قوة اداء انظمة التعليق، مع اصدار اخر متطور يقوم بفصل حركة المركبة واعادة عملها بالتزامن مع ظروف القيادة، إلى جانب منظومة الفرامل عالية الاداء، وبرامج التحكم ودعم قائد المركبة، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 17 مكبر صوتي فيما اكثر، وخاصية القفل الذكي للتعرف على قائد المركبة عن طريق الوجه.
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التعليقات على جينيسيس تكشف رسميًا عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022
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