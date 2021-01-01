

جينيسيس تكشف رسميًا عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022 جينيسيس تكشف رسميًا عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022

كشفت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث تأتي تلك النسخة باطلالة فريدة تعتمد على الكثير من المفاهيم القوية سواء كانت من الناحية الفنية وقوة الاداء، أو من ناحية التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية.



تعتمد جينيسيس الكهربائية GV60 موديل 2022 على منصة E-GMP، بينما تقدم من الداخل بمقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، من الجلد الابيض صاحب اللمسات الغائرة والبارزة مع كياحة من نفس اللون، بالاضافة غلى لمسات داخلية لامعة ناحية الابواب وعند مسند اليد الامامي، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة.



بالاضافة إلى كاميرا امامية تقوم بدعم قائد المركبة بالبيانات الخاصة حول مناطق تواجد المطبات الصناعية، وتنسيق قوة اداء انظمة التعليق، مع اصدار اخر متطور يقوم بفصل حركة المركبة واعادة عملها بالتزامن مع ظروف القيادة، إلى جانب منظومة الفرامل عالية الاداء، وبرامج التحكم ودعم قائد المركبة، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 17 مكبر صوتي فيما اكثر، وخاصية القفل الذكي للتعرف على قائد المركبة عن طريق الوجه.

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الاداء الفني للسيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 الكهربائيةتأتي السيارة GV60 موديل 2022 بمحرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 225 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر منظومة الدفع الرباعي قادرة على انتاج قوة اجمالية قدرها 313 حصانا، وعزم اقصى للدوران 605 نيوتن/متر، كلاهما يعمل ببطارية تبلغ 77.4 كيلوواط/ساعة.بالاضافة إلى محرك اخر بتجهيزات اعلى يستطيع أن ينقل السيارت من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4 ثوان عند استخدام وضع التعزيز القياسي للسرعة، حيث دعمت تلك الفئة بمحركين مع قوة اجمالية تقدر بـ 249 حصانا، وعزم اقصى للدوران 605 نيوتن/متر، مع بطارية كهربائية قادرة على خوض 368 كيلومتر للشحنة الواحدة.