سيارة كهربائية أنيقة ورخيصة الثمن لحل مشكلة الازدحامات المرورية!

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على سيارتها الكهربائية الأولى، قررت شركة Wuling الصينية إطلاق مركبة أخرى أكثر تطورا وبتصميم مميز.
وتأتي سيارة Wuling Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم بطول مترين و49 سنتيمترا، ما يسهل من حركتها وقدرتها على المناورة أثناء الازدحامات المرورية ويجعل ركنها سهلا في الأماكن والشوارع الضيقة.
ويأتي هيكل هذه السيارة من الألومينيوم والفايبر المتين والمقاوم للصدمات، بوزن 860 كلغ، وجهز بعجلات بمقاس 12 إنشا، وصندوق خلفي صغير للأمتعة، ومصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة ممتازة بفضل تقنيات LED الحديثة.
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