

شرح كيفية عمل محرك الإحتراق الداخلي رباعي الأشواط شرح كيفية عمل محرك الإحتراق الداخلي رباعي الأشواط

المربع نت – تعد محركات الإحتراق الداخلي هي الأشهر والأكثر انتشاراً واستخداماً على الإطلاق، وتعمل محركات الإحتراق الداخلي عبر أربع أشواط على وجه التحديد.. سنتعرف على تلك الأشواط بالتحديد من خلال التقرير الآتي لنستطع ان نفهم أكتر كيفية عملهم.



شوط الحقن



يبدأ الشوط الأول بحقن الوقود الخاص بالمحرك على هيئة رذاذ بداخل الإسطوانة، ثم يدخل الهواء عبر صمام الحقن وأخيراً يتحرك المكبس إلى أسفل نقطة في الإسطوانة.

قد يعجبك أيضا...

شوط الضغطيتكون الشوط الثاني من حركة واحدة فقط، وهي ان يتحرك المكبس الى النقطة الأعلى في الإسطوانة ضاغطاً كل ما سبق حيث ان كل الصمامات قد أغلقت بالفعل ونحن الآن في إنتظار الشرارة التي ستقوم بإشعال كل هذا الخليط لينفجر.شوط الإشعالتعطي شمعة الإشعال “البوجيهات” الشرارة اللازمة لتفجير كل هذا الخليط، ونتيجة لهذا الإنفجار تبدأ الغازات في التمدد ضاغطة المكبس للأسفل بقوة، فيحرك المكبس بدورة عمود الكرنك.شوط العادميبدأ الشوط الرابع بفتح الصمام الخاص بالعادم، ويبدأ البستم في التحرك الى الأعلى ليقوم بإزاحة ناتج إحتراق الخليط “العادم” الى خارج الإسطوانة.