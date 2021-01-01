

فوكسكون، أكبر مصنعة آيفون بالعالم، تشتري مصنع أمريكي لبناء بيك أب كهربائية فوكسكون، أكبر مصنعة آيفون بالعالم، تشتري مصنع أمريكي لبناء بيك أب كهربائية

المربع نت – أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر مصنعة للآيفون بالعالم، عن تجهيزها لصفقة شراء مصنع علامة لوردزتاون موتورز الأمريكية بقيمة 230 مليون دولار – 862 مليون ريال وصنع شاحنة “إندورانس” الكهربائية فيه.



وقد واجهت علامة لوردزتاون الناشئة تحديات كبيرة مؤخراً مع خضوعها لتحقيقات من السلطات الأمريكية حول استخدامها للاستثمارات الموجهة لبناء شاحنتها الجديدة، مع اعتراف الشركة مؤخرًا عن عجزها عن إنتاج الشاحنة بدون سيولة جديدة، وهذا ما توفره شركة فوكسكون.



كما تنوي فوكسكون شراء ما يعادل 50 مليون دولار من أسهم لوردزتاون، ما يرفع الاستثمار الإجمالي للشركة التايوانية إلى حوالي 280 مليون دولار – 1.05 مليار ريال.

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ويُذكر أن لوردزتاون اشترت هذا المصنع في ولاية أوهايو من جنرال موتورز في 2019 بقيمة 20 مليون دولار فقط بعد إعلان جي إم وقتها عن خطط لإغلاقه وإيقاف إنتاج سيارة شيفروليه كروز.