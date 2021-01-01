المربع نت – أعلن مالك تيسلا موديل إس في الصين باسم هان تشاو عن مقاضاة تيسلا له وطلبها لتعويضات بقيمة 781,700 دولار – 2.93 مليون ريال واتهامه بالتشهير والإساءة بسمعة العلامة.
لتوضيح القصة هنا من جذورها، بدأ الأمر مع شراء هان تشاو لسيارة موديل إس مستعملة من الموقع الرسمي لتيسلا، مع تعهد الشركة بأن السيارة لم تمر بأي حادث أو أضرار بنيوية من أي نوع، ولكن بعد أشهر توقفت السيارة فجأة عن العمل.
عند التواصل مع الشركة وطلب تغيير السيارة، رفضت تيسلا طلبه واكتفت بتغيير بعض القطع المعيوبة، ما دفعه لإجراء فحص مستقل على السيارة ليكتشف وجود بقايا لحام وقطع على الألواح الخارجية، ما أكد أن السيارة بالفعل تعرضت لأضرار قبل بيعها له.
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التعليقات على تيسلا تطلب 2.92 مليون ريال تعويضات من مالك موديل إس للتشهير بالشركة!
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