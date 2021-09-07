تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 83ر590 نقطة أو ما يعادل 01ر2% ليصل إلى 83ر28861 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15ر41 نقطة، أو03ر2%، ليصل إلى 01ر1989 نقطة.

المصدر: السلطة

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