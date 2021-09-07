

أسعار العملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 أسعار العملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 20.98 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





