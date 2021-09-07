

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت، 2 أكتوبر 2021، استقرارا فى الأسعار بعدما حققت قفزة كبيرة يومى الخميس والجمعة وذلك بعد تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وفى مصر استقر سعر الذهب على الأسعار المرتفعة التى حققها مساء الجمعة، وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 إلى 772 جنيها للجرام .



وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر صباح السبت 2 أكتوبر :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 771 إلى 774 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 661 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 إلى 6192 جنيها.

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أسعار الذهب عالميا صباح السبت 2 أكتوبر :استقرت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، بعدما حققت مكاسبا كبيرة خلال يوم الجمعة ، وارتفع الذهب عالميا بما يقارب 30 دولارا للأوقية، وحقق سعر الذهب مكاسب اسبوعية طفيفه بعدما عوض الخسائر التى حققها صباح الخميس واستقر الذهب عند 1761 دولارا للأوقية .وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.54 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،761.02 $ .أسباب ارتفاع الذهب :ويعود ارتفاع الذهب إلى تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة ، حيث يرتبط معهما بعلاقة عكسية ، مع مخاوف من ارتفاع التضخم فى ظل أزمة كورونا ومخاوف المستثمرون من رفع أسعار الفائدة بالبنوك الأمريكية وتراجع بنك الاحتياطى الفيدرالى عن دعم الأصول والتى تم التلويح بها خلال الاجتماع الأخير، مما ينذر بإستمرار ارتفاع الذهب خلال الفترة الحالية .