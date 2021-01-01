

فيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند فيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار مبنى في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.



وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى الذي تم إخلاؤه من السكان، إلى أنقاض بعد وقوع انهيار أرضي.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السكان الذين كانوا قاطنين في المبنى، خسروا ممتلكاتهم بعد حادثة الانهيار.

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ورجحت السلطات الهندية أن يكون الانهيار ناجما عن الهطول الغزير للأمطار، الأمر التي تسبب في تخلخل الأرض تحت المبنى.