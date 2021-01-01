تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار مبنى في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.
وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى الذي تم إخلاؤه من السكان، إلى أنقاض بعد وقوع انهيار أرضي.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السكان الذين كانوا قاطنين في المبنى، خسروا ممتلكاتهم بعد حادثة الانهيار.
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التعليقات على فيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند
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