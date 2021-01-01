

يجذب الثعابين.. خبراء يحذرون من تخزين هذا الشيء في محيط منزلك يجذب الثعابين.. خبراء يحذرون من تخزين هذا الشيء في محيط منزلك

حذر خبراء في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، من تخزين الحطب داخل محيط المنازل، لما لهذا الأمر من آثر سلبي، تتمثل في جذب الثعابين.



وقال الخبراء، حسب ما نقلته «Best Life»، إن التخزين سواء كان عبارة عن كومة من الأخشاب العشوائية، أو كومة منظمة من جذوع الأشجار المقطعة، فإنها جذابة بشكل كبير للثعابين كمكان للاختباء المثالي من الحيوانات المفترسة والبشر.



كذلك تعتبر هذه الأكوام ملاذًا للأفاعي، فهو مكان يضمن لها البقاء باردة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

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كما تمثل هذه الأكوام مكانًا للاختباء المثالي وأرض تكاثر للآفات مثل الفئران والجرذان والقوارض الأخرى، وكلها وجبة لا تقاوم للثعبان.ومن ثم، نصح المتخصصون بضرورة تخزين الحطب بعيدًا عن المنزل، لمنع الثعابين من العثور على طريقها إلى الداخل.على صعيد آخر، حاول الخبراء تقديم بدائل، يمكن للشخص من خلالها تخزين الحطب في أماكن لا تؤثر عليه سلبًا.واقترح الخبراء تخزين كل الحطب على ارتفاع واحد إلى قدمين من الأرض على رف، يتم شراؤه من المتجر، مما يجعل من الصعب على الثعابين أو القوارض التحرك.وتابع الخبراء حسب المنشور: «يمكن أن توفر تغطية كومة الخشب المرتفعة الخاصة بك بقطعة قماش مؤمنة بأسلاك بنجي مزيدًا من الحماية».فيما صرح عالم الزواحف في متحف الزواحف الحية في ميسيسيبي تيري فاندفينتر: «نحن نعلم أن الطعام يجذب الثعابين. وبما أن الثعابين تأكل القوارض، فنحن نريد التخلص منها. تخلص من مأواها وتخلص من الطعام، وسوف تمر مباشرة وتذهب إلى منزل جارك الفاسد».أشياء أخرى تجذب الأفاعي إلى منزلكهذا، ومن العوامل الأخرى الجاذبة للثعابين، هو وجود الفئران، وعنها صرح الخبير أدريان فوسلير: «تبحث الأفاعي عن القوارض للحصول على الطعام. إذا كان لديك قوارض تعيش في منزلك، فمن الممكن جدًا أن تكون الأفاعي موجودة أيضًا».كذلك بيض الطيور من العوامل الجاذبة للثعابين وفق «أدريان»: «ببيض الطيور، والطيور الصغيرة، والضفادع، والسحالي، وغيرها من البرمائيات الأصغر، يمكن أن تكون أيضًا مصدر جذب للثعابين».كما تعتبر أكوام أوراق الأشجار من العوامل الجاذبة لـ الأفاعي. وعن هذا قال «أدريان»: «إذا كنت تقيم في منزل تتقدمه حديقة، عليك التخلص فورًا من أكوام أوراق الشجر المتساقطة».