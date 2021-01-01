

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة والكمية المسموح بها يوميا؟ ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة والكمية المسموح بها يوميا؟

يحتفل العديد من عشاق القهوة في مختلف الدول باليوم العالمي للقهوة، الذي يوافق اليوم 1 أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف تشجيع مزارعي حبوب البن، والتعبير عن مدى شعبية المشروب، حيث جرى الاحتفال باليوم لأول مرة في اليابان، قبل إعلانه يوما عالميا في 2015، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة القهوة العالمية، وصحيفة «هاندستن» الهندية.



ويثير بعض عشاق المشروب العالمي الكثير من التساؤلات حول مشروبهم المفضل، من حيث ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟ وما هي الكمية المسموح بتناولها يوميا؟



ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة؟

يؤكد الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية، أن القهوة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وهي تحتوي على فوائد عند تناولها بشكل طبيعي، بينما قد تحدث أضرارا على الجسم عند الإكثار من تناولها: «كوب القهوة يحتوي على 90 مللي جرام، واللي بيشرب بعض المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة بشكل كبير، بتخليه يدخل الحمام كتير، وبالتالي بتنزل كمية كبيرة من السوائل، وهي عبارة عن مياه مع أملاح معدنية، فالشخص الذي يقوم بتناول القهوة كثيرا، يحتاج أن يعوض كمية الأملاح المعدنية دي، الأمر الذي قد يتسبب في جفاف الجسم في حالة عدم تعويضها ولكن بنسبة قليلة».

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وبحسب «عبد العزيز» خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن «الكمية المسموح بتناولها هي كوب قهوة يوميا، لأن الكافيين بيساعد على تقليل بعض الأورام السرطانية، ولكن الإكثار منه له العديد من الأضرار، حيث يعمل على إذابة الكالسيوم اللي موجودة داخل جسم الإنسان، وبالتالي الشخص معرض للإصابة بهشاشة عظام».الأطفال وتناول القهوةوواصل أستاذ التغذية حديثه، قائلا: «تناول القهوة بالنسبة للأطفال دون الـ18 عاما بشكل مستمر قد يصل بهم إلى مرحلة لين العظام، حيث يمكنهم تناولها، ولكن بكميات قليلة، كتناول نصف فنجان قهوة على أيام متباعدة، ويمكنه زيادة الكمية بتناول فنجان بعد بلوغ ذلك العمر».من جانبه، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية في حديثه لـ«الوطن»، أن تناول القهوة مع السجائر على الريق عند الإفطار، قد يسبب مشاكل، لأن القهوة والسجائر يتصفان بكونهما من الممارسات الغذائية السيئة، حيث تسبب القهوة انسداد الشهية، وبالتالي عدم تناول المأكولات التي بها ألياف ومعادن وبروتينات كاملة، وسيشعر الشخص بالتهاب وآلام في الجهاز الهضمي وغثيان، بسبب زيادة العصارة المعوية، وذلك بالرغم من فوائدها إلا أن أضرارها قد تكون جسيمة في بعض الأحيان.