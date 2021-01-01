ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة والكمية المسموح بها يوميا؟

يحتفل العديد من عشاق القهوة في مختلف الدول باليوم العالمي للقهوة، الذي يوافق اليوم 1 أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف تشجيع مزارعي حبوب البن، والتعبير عن مدى شعبية المشروب، حيث جرى الاحتفال باليوم لأول مرة في اليابان، قبل إعلانه يوما عالميا في 2015، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة القهوة العالمية، وصحيفة «هاندستن» الهندية.
ويثير بعض عشاق المشروب العالمي الكثير من التساؤلات حول مشروبهم المفضل، من حيث ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟ وما هي الكمية المسموح بتناولها يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة؟
يؤكد الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية، أن القهوة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وهي تحتوي على فوائد عند تناولها بشكل طبيعي، بينما قد تحدث أضرارا على الجسم عند الإكثار من تناولها: «كوب القهوة يحتوي على 90 مللي جرام، واللي بيشرب بعض المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة بشكل كبير، بتخليه يدخل الحمام كتير، وبالتالي بتنزل كمية كبيرة من السوائل، وهي عبارة عن مياه مع أملاح معدنية، فالشخص الذي يقوم بتناول القهوة كثيرا، يحتاج أن يعوض كمية الأملاح المعدنية دي، الأمر الذي قد يتسبب في جفاف الجسم في حالة عدم تعويضها ولكن بنسبة قليلة».
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