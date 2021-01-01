تشهد مواقع التواصل الاجتماعى، الكثير من استفسارات أولياء الأمور حول حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا. وفى هذا التقرير تستعرض المصرى اليوم، تصريحات الحكومة خلال اليومين الماضيين حول ما أُثير عن تأجيل الدارسة.
حقيقة تأجيل الدراسة
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، حقيقة تأجيل الدراسة، قائلا: «لا يوجد هناك أي كلام عن تأجيل الدراسة، وليس هناك تفكير في تأجيل الدراسة سواء في المدراس أو الجامعات».
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أي تأجيل للدراسة، قائلا:«نتجه هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلي سواء في المدارس أو الجامعات».
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التعليقات على هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا؟
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