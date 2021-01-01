رابط تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب (التفاصيل)

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.



وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الشروط تتضمن أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كذلك يكون التحويل لمرة واحدة فقط، فضلا عن استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



ونوهت إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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كانت الوزارة قد أعلنت نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعهد، بعدما تلقى مكتب التنسيق رغبات الطلاب والتى شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من السبت 18 سبتمبر الماضى ولمدة 3 أيام، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت 25 سبتمبر الماضى ولمدة 3 أيام أيضا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني نتائج الدور الثاني.وذكر البيان أنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.وأضاف البيان أن عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية بلغ 113 ألفا 131 طالبا وطالبة، ومن الشعبة الأدبية 82 ألفا و635 طالبا وطالبة بإجمالي 195 ألفا و766 طالبا وطالبة، وبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم بالكليات والمعاهد بالنسبة للشعبة العلمية 108 آلاف و294 طالبا وطالبة وبالنسبة للشعبة الأدبية 81 ألفا و555 طالبا وطالبة، باجمالي 189 ألفا و849 طالبا وطالبة، وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال المراحل الثلاثة 555456 طالبا وطالبة، فيما بلغت حالات استنفاد الرغبات 4 آلاف و837 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدني المعلن.