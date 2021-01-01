أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الشروط تتضمن أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كذلك يكون التحويل لمرة واحدة فقط، فضلا عن استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ونوهت إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
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التعليقات على رابط تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب (التفاصيل)
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