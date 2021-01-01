مستواكم لا يؤهلكم للمنتخب.. "ميدو" يكشف رسالة "كيروش"لـ أفشة ومحمد شريف



رسالة "كيروش"لـ أفشة ومحمد شريف رسالة "كيروش"لـ أفشة ومحمد شريف

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب استبعاد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة منتخب مصر خلال مباراتي ليبيا.



وقال ميدو خلال تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معلوماتي أن الراجل عمل محاضرة ڤيديو بعد الماتش لغاية الساعة ٦ الصبح.. قعد يشرح فيها أخطاء اللاعبين وانتقد قفشة وشريف جامد على أدائهم وقالهم مستواكم ده لا يؤهلكوا أنكم تلعبوا في المنتخب".



كيروش يحسم الجدل بشأن استبعاد أفشة وشريف

وأثار قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا، حالة من الجدل فى الشارع الكروي في مصر وكذلك على السوشيال ميديا.

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ولحسم هذا الجدل، قرر كارلوس كيروش عقد مؤتمر صحفي مساء غد السبت للرد على قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي ليبيا، كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح من عدمه.مفاجآت بالجملة فى قائمة منتخب مصروشهدت قائمة منتخب مصر الأول استعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، مفاجآت بالجملة، بعدما تم استبعاد ٩ لاعبين علي رأسهم ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.وكشف مصدر أن الثنائي أفشة ومحمد شريف غير مصابين بعد مشاركتهما في ودية ليبيريا أمس التي شهدت فوز الفراعنة 2/0.6 محترفينوضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي ليبيا بتصفيات المونديال، 6 لاعبين محترفين من بين القائمة المبدئية للاعبين المحترفين التي ضمت 9 لاعبين، والتي أعلن عنها الجهاز الفني الأسبوع الماضي.واللاعبون الستة التي ضمتهم القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا هم: محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش ومصطفى محمداستبعاد 3 محترفينفيما استبعد الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ثلاثة لاعبين هم: سام مرسي وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ.القائمة النهائيةوكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة كارلوس كيروش أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا.. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.فوز منتخب مصرواستطاع منتخب مصر الفوز على منتخب ليبيريا بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمع بينهما على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي ليبيا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.موعد مواجهتي مصر وليبياويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بقطر.وقرر الاتحاد الدولي إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في الساعة التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة.كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت ليبيا، وذلك يوم 11 أكتوبر الجاري.