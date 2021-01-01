غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية



غواصة إسرائيلية غواصة إسرائيلية

نقلت إذاعة موازييك إف إم التونسية عن موقع “ميناديفانس” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية تمكنتا من الكشف عن غواصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، خلال التمرين البحري مركب “الردع 2021” الذي قام به الجيش الجزائري بوهران غرب البلاد، الأربعاء والخميس الماضيين.



قال الموقع المتخصص في الشأن العسكري أن غواصة تتبع الكيان الصهيوني من نوع “دولفين” ظهرت في المياه الدولية على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري الذي قام به الجيش الجزائري.



وبين الموقع ذاته أن الجيش الجزائري نجح في اكتشاف الغواصة ومتابعتها عبر غواصتين للبحرية الجزائرية وإجبارها على الظهور على السطح ومغادرة المكان.

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وذكر الموقع أنه تم اكتشاف الغواصة الإسرائيلية من طرف غواصة كيلو الجزائرية، وسرعان ما تم اتخاذ القرار بمطاردتها.قال الصحفي الروسي المختص في الشأن العسكري داركو تودوروفسكي، عبر تغريدة له في تويتر، إن غواصتين جزائريتين رصدتا تحركات الغواصة الإسرائيلية قرب المياه الإقليمية الجزائرية وأجبرتاها على التراجع، مؤكدا محاولة الغواصة الإسرائيلية تتبع صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبار الغواصة الإسرائيلية على المغادرة.