نقلت إذاعة موازييك إف إم التونسية عن موقع “ميناديفانس” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية تمكنتا من الكشف عن غواصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، خلال التمرين البحري مركب “الردع 2021” الذي قام به الجيش الجزائري بوهران غرب البلاد، الأربعاء والخميس الماضيين.
قال الموقع المتخصص في الشأن العسكري أن غواصة تتبع الكيان الصهيوني من نوع “دولفين” ظهرت في المياه الدولية على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري الذي قام به الجيش الجزائري.
وبين الموقع ذاته أن الجيش الجزائري نجح في اكتشاف الغواصة ومتابعتها عبر غواصتين للبحرية الجزائرية وإجبارها على الظهور على السطح ومغادرة المكان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق