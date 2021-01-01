قال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوغاييف، إن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.
وأضاف شوغاييف في تصريح لقناة "زفيزدا" الروسية: "هذا الرقم يمثل 85 مليارا، إنه ببساطة مرعب".
وقال: "فكروا في هذه الأرقام: 22 ألف عربة مدرعة، 358 ألف بندقية آلية، 176 مركبة مدفعية، 8 آلاف شاحنة، طائرات شحن، أكثر من مائة طائرة هليكوبتر مزودة بالأسلحة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تقدر قيمتها بـ85 مليار دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق