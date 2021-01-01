أظهر مقطع فيديو متداول إسقاط طائرة مسيرة كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح قرب نابلس وقيام الموجودين في المكان بتحطيمها.
وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس، وقد تم نقل اثنين منهم إلى مستشفيات نابلس.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته في الأراضي اللبنانية.
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التعليقات على فلسطينيون يحطمون طائرة مسيرة إسرائيلية .. فيديو
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