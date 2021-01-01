علاج التهاب المعدة الشديد بالأعشاب والخضراوات



علاج التهاب المعدة علاج التهاب المعدة

التهاب المعدة الشديد من المشاكل الصحية التي قد يعاني منها البعض، والتي يقصد بها وجود التهابات في الغشاء المخاطي في المعدة، وتختلف خطوة التهاب المعدة، حسب درجة خطورة الضرر الواقع على الغشاء المخاطي للمعدة، ولذلك نجد أن هناك درجات وأنواعا مختلفة من التهاب المعدة، ويمكن اكتشاف التهاب المعدة من خلال الأعراض، حتى يمكن علاج التهاب المعدة الشديد بسهولة، وقبل الوصول لمرحلة الخطر.



علاج التهاب المعدة الشديد بالغذاء

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن علاج التهاب المعدة الشديد، من خلال الالتزام بتناول مجموعة من الاعشاب والخضراوات، التي يمكنها علاج التهاب المعدة الشديد، عند تناولها بانتظام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



الكرنب

تناول الكرنب بانتظام يعالج قرحة المعدة، بسبب محتواه من حمض "اللاكتيك"، الذي يوفر الأحماض الأمينية؛ التي تحفز تدفق الدم إلى المعدة، مما يؤدي إلى تعزيز بطانة المعدة، وتسريع عملية علاج التهاب المعدة الشديد.

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نبات الحلبةشرب كوبين من الحلبة كل يوم، يمكن أن يعالج التهاب المعدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة مما يسرع من عملية الشفاء.جوز الهنديعتبر حليب جوز الهند ومياه جوز الهند، أفضل وسيلة من أجل علاج التهاب المعدة الشديد، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، التي تحارب نوع من البكتيريا التي تسبب التهاب وقرحة المعدة.شرب كوب من ماء جوز الهند أو حليب جوز الهند الطازج يوميا في الصباح، أو تناول ملعقة من زيت جوز الهند البكر الدافئ في الصباح، على معدة فارغة وآخر في الليل، يعجل بالشفاء.العسلفعال في علاج التهاب المعدة الشديد، بسبب العديد من خصائص الشفاء التي يحتوي عليها العسل، فهو مضاد للجراثيم ومضاد للميكروبات، وبالتالي فإنه سيساعد على الحد من نشاط البكتيريا المسببة للالتهابات، وسيعمل على تهدئة الالام، وعلاج التهاب المعدة الشديد.يؤخذ ملعقتين من العسل الخام في الصباح على معدة فارغة.الثوميمكن أن يمنع نشاط ونمو البكتيريا المسببة لالتهاب المعدة، بسبب خصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات.تناول شريحة صغيرة من الثوم، أو ابتلاعها مثل قرص الدواء مع كوب من الماء خلال النهار، تساعد في علاج التهاب المعدة..