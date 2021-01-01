علاج التهاب المعدة الشديد بالأعشاب والخضراوات

التهاب المعدة الشديد من المشاكل الصحية التي قد يعاني منها البعض، والتي يقصد بها وجود التهابات في الغشاء المخاطي في المعدة، وتختلف خطوة التهاب المعدة، حسب درجة خطورة الضرر الواقع على الغشاء المخاطي للمعدة، ولذلك نجد أن هناك درجات وأنواعا مختلفة من التهاب المعدة، ويمكن اكتشاف التهاب المعدة من خلال الأعراض، حتى يمكن علاج التهاب المعدة الشديد بسهولة، وقبل الوصول لمرحلة الخطر.
علاج التهاب المعدة الشديد بالغذاء
وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن علاج التهاب المعدة الشديد، من خلال الالتزام بتناول مجموعة من الاعشاب والخضراوات، التي يمكنها علاج التهاب المعدة الشديد، عند تناولها بانتظام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.
الكرنب
تناول الكرنب بانتظام يعالج قرحة المعدة، بسبب محتواه من حمض "اللاكتيك"، الذي يوفر الأحماض الأمينية؛ التي تحفز تدفق الدم إلى المعدة، مما يؤدي إلى تعزيز بطانة المعدة، وتسريع عملية علاج التهاب المعدة الشديد.
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