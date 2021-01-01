لصحتك ورشاقتك واظبي على هذه التمارين يوميا.. فيديو



التمارين الرياضية التمارين الرياضية

الرياضة ليست رفاهية فهي أساسية للحفاظ على الصحة والمناعة، وممارسة التمارين الرياضية يوميا يجب أن يكون أسلوب حياة يواظب عليه الكبار والصغار للحفاظ على اللياقة البدنية والوقاية من السمنة وتقوية العظام والعضلات.



نشاط الجسم وقوة عضلاته

ويستعرض هذا الفيديو الذي عرضه برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، تمارين رياضية يجب الحفاظ على ممارستها يوميا للحفاظ على نشاط الجسم وقوة عضلاته، والقيام بمهامه اليومية بكل نشاط دون أى شعور بخمول أو كسل، هذا بجانب أنها تحفز الجسم على حرق الدهون وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن والوقاية من السمنة.



ويجب على ربات البيوت أن يخلقن وقت لأنفسهن على مدار اليوم لممارسة هوايتهن وممارسة الرياضة، ما يعزز من الشعور بالاستقرار النفسي والراحة البدنية وهدوء الأعصاب، ما يساعدهن على تربية الأبناء دون الشعور بتعب أو إرهاق.

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فوائد الرياضةيذكر أن ممارسة الرياضة تعمل على تحديد العضلات ومرونتها ما يساعد في تقويتها، كما أنها تحد من خطر إصابات العضلات بالشد والتمزق أو الالتواء وتحمي العظام بشكل عام خاصة للرياضيين.مخاطر التمارين الرياضيةوالتمارين الرياضية قد تشكل خطورة على صاحبها في حال تنفيذها بشكل خاطئ ما يضر بالعضلات ويسبب آلام مزعجة، لذا يجب معرفتها جيدا ومعرفة كيفية ممارستها، لتجنب أي ضرر قد ينتج عنها في حال ممارستها بشكل خاطئ.أهمية الرياضةوالرياضة بشكل عام مهمة للصحة فهي تنشط الدورة الدموية بالجسم وتعزز صحة القلب والشرايين، وترفع طاقة الجسم وكفاءة الأجهزة، كما أنها تقوي العظام والعضلات، وتنظم عملية الهضم وتساعد فى عملية الإخراج وطرد السموم بسهولة.وتمنع الإصابة بالإمساك، وتحسن الحالة المزاجية وتحمى من الاكتئاب، وتخفض نسبة الكوليسترول بالدم، وتساعد فى ضبط مستوى الضغط والسكر بالجسم، كما أنها تقلل التوتر والضغوط العصبية والنفسية، وتعمل على لياقة الجسم وإنقاص الوزن.وعادة ينصح الخبراء بممارسة الرياضة 5 مرات في الأسبوع إلا أن البعض يحرص على ممارستها يوميا، وبعض الأشخاص يمارسون الرياضة في الصباح الباكر من خلال المشي أو الجري في المساحات الخضراء، وآخرون يذهبون إلى صالات الجيم والبعض يمارس السباحة، وهناك فئة فضلت ممارسة الرياضة بالمنزل، وفي كل الأحوال جميعهم يسيرون في خطوات سليمة تساعدهم في الحفاظ على صحة جيدة بدون أي مشاكل.