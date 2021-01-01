أعراض حساسية الألبان عند الرضع وطرق العلاج



حساسية الألبان عند الرضع حساسية الألبان عند الرضع



قد تفاجأ الأم بإصابة طفلها الرضيع بمرض حساسية الألبان، أو ما يعرف أيضا باسم "حساسية اللاكتوز"، وهو من الأمراض التي يصاب بها البعض، و"اللاكتوز" هو السكر الموجود بكميات كبيرة في منتجات الألبان، والبعض لا تتحمل معدتهم هذه المادة، وعند تناولهم أي أطعمة تحتوي عليه، تنتابهم مشكلات بالمعدة؛ مثل آلام في المعدة والإسهال والقيء والغازات والانتفاخ، والتي تختلف في شدتها من شخص إلى أخر.



وتؤكد دكتورة لورا باولا، استشاري التغذية العلاجية، أن حساسية الألبان عادة تكون ضد حليب البقر، وذلك على الرغم من احتمال أن يسبب الحليب من المصادر الأخرى أيضا الحساسية لدى البعض، وغالبا ما يصيب هذا النوع من الحساسية الأطفال الصغار، والرضع بشكل خاص، وهو ما يجب أن تلتفت له كل أم، مع أطفالها في العام الأول من حياتهم.





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أعراض حساسية الألبان عند الرضعتضيف دكتورة لورا، أنه يمكن اكتشاف الإصابة بحساسية الالبان من خلال بعض الاعراض، والتي تستعرضها في السطور التالية:الطفح الجلديضيق التنفسالعطسالتقيوءآلام البطنالإسهالوفي الحالات الصعبة من الممكن أن يفقد المريض وعيه أو قد يصل إلى حد الوفاة.علاج حساسية الألبانوتقدم الدكتورة لورا، بعض النصائح التي يمكن لمن يعانون من حساسية الالبان اتباعها؛ حتى يتجنبون تلك الأعراض المزعجة، مع استمتاعهم بمختلف الأطعمة.الجبن والزبادييمكنك أن تأكل الجبن والزبادي، ولكن في اعتدال، ودون الإفراط، وخاصة كاملة الدسم، لأنها تحتوي على نسبة قليلة من اللاكتوز.الحليب النباتيأصبح هناك الآن أنواع حليب نباتية، مثل المستخرجة من الأرز وفول الصويا واللوز وجوز الهند والشوفان، وكل هذه الأنواع خالية من اللاكتوز، إلى جانب أنها صحية، كما أنها جيدة للاستخدام في الطهي والخبز.ومن الأفضل استخدام السمن أو الزبدة، واستبدالهما بزيت جوز.خل التفاحيمكنك إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه قبل أي وجبات تحتوي على اللاكتوز، بنحو 10 إلى 15 دقيقة؛ لأن خل التفاح يوفق معدتك إلى اللاكتوز، أو على الأقل يقلل من شدة الأعراض.البابونجيمكنك محاربة التأثير المزعج للاكتوز بمعدتك وجهازك الهضمي، من خلال البابونج، فتناوله بعد تناول أي أطعمة تحتوي على اللاكتوز، يعمل على تهدئة معدتك وعلاج هذه الأعراض المؤلمة.