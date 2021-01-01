أعراض الذبحة الصدرية.. تعرف عليها



الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هي أحد أعراض الأزمات القلبية ولها عدة أعراض تؤكد حدوثها.



وقال الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب وعميد معهد القلب سابقا إن أهم أعراض الذبحة الصدرية يشعر الإنسان كأنه يذبح ويوجد سكين يقطع في صدره وهو التعبير الأدق لحالة الذبحة الصدرية.



وأشار إلى أن الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية موضحا أن الذبحة هي عرض وليست مرض بينما الأزمة القلبية تعتبر مرض.

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الذبحة الصدريةوأكد جمال شعبان أن الذبحة الصدرية لها أعراض منها وجود حموضة وارتجاع في المريء وحرقان في الصدر مشيرا إلى أن الأزمة القلبية تسبب حدوث ذبحة والتي تحدث نتيجة قصور حاد في الشريان التاجي.وأكد أستاذ كهرباء القلب أن الذبحة القلبية لها نوعان منها ذبحة مستقرة تحدث مع المجهود الزائد بينما الذبحة غير المستقرة تحدث مع وجود مجهود قليل وارتاح المريض أو بعد تناول الطعام.وأضاف أن كثيرا ما يتم الخلط بين أعراض الذبحة الصدرية وأمراض الجهاز الهضمي في حالة حدوث حموضة، مشيرا إلى أن أي عرض في الصدر يجب اعتباره على أنه مشكلة قلبية الي ان يثبت العكس.وحذر الدكتور جمال شعبان من أن الزعل الحاد يسبب متلازمة القلب المنكسر ويصل الى أن يسبب شلل عضلة القلب.وأشار إلى أن الانفعال والتوتر الشديد يسببان شلل عضلة القلب، موضحا أن الزعل يمكن أن يسبب سكتة قلبية وموت مفاجئ محذرا من التطرف في المشاعر حتى مع الفرح الشديد والانفعال الحاد والزعل كل ذلك يسبب مرض السكر والضغط العصبي.كما حذر من “زعل" السيدات حيث يسبب تقلص في الشريان التاجي وأزمة حادة، لذا يجب إدارة الانفعال ووضع كل أمر في سياقه مضيفا أن انكسار القلب مرض عضوي.وأكد الدكتور جمال شعبان أن أسباب الموت المفاجئ متعددة حيث انتشر بين الشباب أقل من ٣٥ سنة ويرجع ذلك إلى وجود اختلال في كهرباء القلب أو اعتلال في عضلة القلب ناتج عن عيوب خلقية أو أسباب مرضية ونادرا ما يكون بسبب مشكلة في الشريان التاجي بينما ترجع أسباب الموت المفاجئ بالنسبة للمرحلة العمرية الأكثر من ٣٥ سنة إلى السكتة القلبية والجلطة التي زادت مؤخرا نتيجة زيادة انتشار عوامل الخطورة المؤدية للسكتة القلبية.