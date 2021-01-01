منشط طبيعي وصديق مرض السكري.. تعرف على الفوائد رمان



الرمان الرمان

من المعروف أن الرمان مفيد للغاية لصحة الفرد ومناعته. لهذا السبب ، ليس من المستغرب أنه حتى الأيورفيدا توصي بالفواكه ذات اللون الأحمر في النظام الغذائي للفرد لأسباب مختلفة ، بما في ذلك الشعر اللامع والبشرة الخالية من العيوب.



وفقًا لindianexpres قال دكتور ديكسا بهافسار ، فإن الرمان يقدم العديد من صفات الحلاوة والحموضة والقابضة معًا.





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كما يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة . يمنحك بشرة خالية من العيوب وشعر لامع وأمعاء صحية.يخفف العطش الشديد والحرقان.* مقوي جنسي طبيعي جيد ويحسن عدد الحيوانات المنوية ونوعية السائل المنوي* يمكن هضمه بسهولة* له طعم قابض يساعد في تخفيف الإسهال والقولون العصبي والتهاب القولون التقرحي.* يحسن الذكاء والمناعة وقوة الجسم .جيد للقلب. يقلل من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول* يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من النبيذ الأحمر والشاي الأخضر. ومن ثم فهو من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات.* يساعد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.* بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ، يعتبر الرمان مصدرًا للألياف وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم. توفر حبة واحدة من الرمان ربع كمية الفولات في اليوم وثلث ما تتناوله يوميًا من فيتامين سي.* تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم.