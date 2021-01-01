تعرف على سلبيات الأكل النباتي



الأكل النباتي الأكل النباتي

يصادف اليوم 1 أكتوبر اليوم العالمي للنباتيين، وعلى الرغم من أن الأكل النباتي يتمتع بسمعة صحية ممتازة، إلا أن أحدث الدراسات ركزت على ما يمكن أن يكون سيئًا فيما يتعلق بالنظم الغذائية النباتية والخطط النباتية الأكثر صرامة، بما في ذلك تقارير مخاطر السكتة الدماغية والأضرار التي تلحق بصحة الدماغ وتساقط الشعر والاكتئاب.







يقول كي صن، أستاذ التغذية المساعد في جامعة هارفارد T.H: "بالنسبة للأشخاص الأصحاء بشكل عام ، لا أرى أي سبب يجعل تناول نظام غذائي نباتي خطرًا على الصحة.

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لكن الأبحاث التي أجراها صن مؤخرًا وأبحاث أخرى تشير بقوة إلى أن جودة الأغذية النباتية مهمة عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية كما في الخضروات.يستبعد النظام الغذائي النباتي أو الأكل النباتي دائمًا اللحوم والأسماك والدواجن ، وفقًا للتعريف المستخدم من قبل مجموعة الموارد النباتية، لا يأكل النباتيون أيضًا منتجات الألبان مثل الحليب والبيض والجبن ، وكذلك المنتجات الحيوانية.سلبيات وأضرار الأكل النباتي؟-مخاطر السكتة الدماغية:تابع باحثون بريطانيون أكثر من 48 ألف رجل وامرأة ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لنحو 18 عاما، كان النباتيون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 13٪ مقارنة بأكل اللحوم، لكن لديهم أيضًا معدل إصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 20٪ من الذين يتناولون اللحوم، تُرجم ذلك إلى ثلاث سكتات دماغية أخرى لكل 1000 شخص على مدى 10 سنوات.تقول ليز ويناندي، أخصائية التغذية المسجلة في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو ، إنه يجب أخذ هذه الدراسة ببعض الحذر.كانت الدراسة عبارة عن دراسة قائمة على الملاحظة ، ولم تظهر السبب والنتيجة، وقد تم ذلك في المملكة المتحدة ، ومن المحتمل أن يكون تناول الطعام النباتي هناك مختلفًا عن المناطق الأخرى ، كما تقول. إنه يشير إلى أن النظام الغذائي النباتي ربما لا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في جميع المجالات ؛ وتضيف أن الموضوع يستحق المزيد من الدراسة.-صحة الدماغ:كتب خبير آخر أن الاتجاه نحو الأنظمة الغذائية النباتية قد يؤدي إلى "أزمة الكولين". الكولين عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ والوظائف الأخرى، يوجد في اللحوم والدواجن ، ولا يستطيع الجسم صنع كل ما يحتاجه الإنسان.يقول ويناندي: "الأنظمة الغذائية النباتية تحتوي بالتأكيد على نسبة أقل من الكولين". "إن تناول عدد قليل من البيض في الأسبوع يمكن أن يساعد حقًا في زيادة تناول البيض في ما يأكلونه." يجب أن يفكر النباتيون في تناول مكمل غذائي ، وخاصة النساء في سن الإنجاب.-تساقط الشعر:هل يؤدي التخلي عن اللحوم إلى تساقط الشعر؟ وجد تقرير حديث أن النقص الحاد في البروتين ، من بين أوجه القصور الأخرى في النظام الغذائي ، يمكن أن يؤدي إلى ذلك. وذلك لأن اللحوم تحتوي على الحديد وفيتامين ب والزنك ، وكلها عناصر مهمة لنمو الشعر.يقول صن إنه بينما يوجد الحديد في أطعمة مثل الفاصوليا المجففة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، يصعب امتصاص الحديد من نظام غذائي نباتي نقي، لكنه يقول إنه من السهل تناول المكملات الغذائية، يجب أن يهتم النباتيون بشكل خاص للحصول على ما يكفي من الحديد، كما يجب أن تكون هناك حاجة إلى المكملات فقط إذا لم تكن كذلك.-مشاكل المزاج:هل يمكن للنظام الغذائي النباتي أن يفسد مزاجك؟ البحث عن هذا مختلط. وجدت بعض الدراسات أن تناول الأطعمة بدون لحوم يحسن المزاج ، ووجد البعض الآخر عكس ذلك. في إحدى الدراسات التي أُجريت على 400 أم جديدة ، أبلغ 80 عن اكتئاب ما بعد الولادة، كان النظام الغذائي النباتي أحد العوامل التي يبدو أنها تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.في دراسة أخرى ، قارن الباحثون بين النباتيين والأشخاص الذين يأكلون النباتات والحيوانات ، ووجدوا أن النباتيين لديهم مستويات أقل من القلق والتوتر مقارنة بأكل اللحوم.درس باحثون آخرون مشاكل الصحة العقلية لدى النباتيين وخلصوا إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بها ، ولكن في المتوسط ​​، كانت المشاكل العقلية موجودة قبل أن يبدأ الأشخاص في تناول نظام غذائي نباتي، وأكد الباحثون أنهم لم يجدوا رابطًا بين السبب والنتيجة.