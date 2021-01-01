ناصر ماهر يعلن رسميا الرحيل عن الأهلي

أعلن ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي رحيله رسميا عن الفريق الأول لكرة القدم.
وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: اليوم اعلن رحيلي عن النادي الاهلي يعلم الله انني لم ادخر جهدا او نقطه عرق في سبيل خدمة النادي الاهلي اشكر الجمهور السند الحقيقي واشكر زملائي واتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هوا قادم .
في سياق أخر فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه اقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.
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