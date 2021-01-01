ناصر ماهر يعلن رسميا الرحيل عن الأهلي



ناصر ماهر ناصر ماهر

أعلن ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي رحيله رسميا عن الفريق الأول لكرة القدم.



وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: اليوم اعلن رحيلي عن النادي الاهلي يعلم الله انني لم ادخر جهدا او نقطه عرق في سبيل خدمة النادي الاهلي اشكر الجمهور السند الحقيقي واشكر زملائي واتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هوا قادم .



في سياق أخر فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه اقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.

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وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "العلاقة بين الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني و مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليست على ما يرام ، وذلك عقب خسارة الفريق الأحمر للقبي الدوري العام وكأس السوبر المصري، وهو ما دفع المدرب للبحث مع وكيله عن عروض للرحيل".وأضاف: "هناك العديد من الأسماء المطروحة على مجلس إدارة النادي الأهلي ، بينها مدرب من البرتغال و آخر من إسبانيا، مشيراً إلى أن هناك مدربا برتغاليا صاحب تاريخ كبير يقترب من خلافة موسيماني في القلعة الحمراء".