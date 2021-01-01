السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله



البحث والتنقيب عن الآثار البحث والتنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، حيث تبين وجود (حفر مربع الشكل بعمق 3 أمتار أسفله سرداب حجرى بطول 6م).







كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فـى الحفر وتروسيكل "بدون لوحات معدنية")، وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت أن السرداب أثرى عبارة "عن جزء من معبد يرجع للعصر اليونانى الرومانى"، وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح.

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عقوبة التنقيب عن الآثارووفقا للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.